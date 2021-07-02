Минздрав РФ: «Спутник V» не опасен для беременных

Минздрав РФ: Вакцинация «Спутником V» не опасна для беременных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сведений о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» представляет опасность для беременных женщин или плода, нет. Об этом говорится в рекомендациях по вакцинации Минздрава РФ.

«Нет данных о том, что вакцина представляют опасность для беременных женщин или плода», – сказано на сайте ведомства.

Как следует из рекомендаций, вакцинацию беременных из группы риска развития тяжелой формы коронавируса стоит проводить с 22 недели беременности. В Минздраве пояснили, что на этом сроке ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Ранее ведомство разрешило прививать беременных от коронавируса вакциной «Спутник V». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, решение было принято с учетом положительных результатов клинических исследований, безопасности вакцины и имеющихся данных о ее эффективности.

Сайт kp.ru писал, как вакцина от коронавируса влияет на беременность и способность иметь детей.