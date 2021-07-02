Moet Hennessy объявила о приостановке поставок шампанского в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская компания Moet Hennessy – один из самых крупных производителей алкогольных напитков в мире, котопый входит в концерн по производству предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), – объявила о приостановке поставок шампанского в Россию.

Moet Hennessy сообщила российским партнерам о том, что компания «временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей», сообщает со ссылкой на письмо компании и трех источников агентство РБК.

Таким образом, шампанское Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и другие исчезнет с прилавков российских магазинов на неопределенный срок. Предположительно, руководство компании приняло такое решение из-за внесенных в закон «О регулировании алкогольной продукции» новых поправок. В соответствии с законом «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус» (дистрибуционное подразделение Moet Hennessy в России) должен изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино, а производители этого делать не хотят.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала весны в нашей стране подорожало шампанское, его средняя цена составила около 430 рублей, в марте продажи упали на 59%.