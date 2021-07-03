Власти Майами эвакуируют жильцов еще одного дома из-за опасности обрушения

Жильцам придется покинуть здание при помощи экстренных служб Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В США власти Майями в штате Флорида потребовали от жителей здания Crestview Towers срочно эвакуироваться из-за проблем с бетоном и системой электроснабжения, выявленных инженерами.

— Все проблемы чреваты обрушением конструкции, — сообщил журналистам управляющий северной части Майями Артур Соррей.

Между тем, к штату приближается ураган Исла, который, по прогнозам, должен накрыть Флориду в понедельник.

— Эвакуация — это правильно, это то, что нужно делать в такие времена, неясно, что произойдет в результате урагана, — резюмировал Соррей.

По словам управляющего, владельцы здания еще не начали обязательный процесс переаттестации безопасности. Это необходимо через 40 лет после его постройки.

В ночь на 24 июня в том же штате обрушилось 12-этажное здание. В результате трагедии погибли десятки человек. Решение об эвакуации еще одного здания было принято на фоне последних новостей.

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