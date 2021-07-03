Иммунолог объяснил, чем отличается течение коронавируса у вакцинированных

Врач назвал особенности течения COVID-19 у вакцинированных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Течение коронавируса у привитых и непривитых пациентов отличается тяжестью заболевания, сообщил врач-иммунолог Николай Крючков в эфире радиостанции Sputnik.

- Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99%, - рассказал врач.

Специалист также отметил, что у привитых людей намного короче длится период, когда заражённый коронавирусом пациент остаётся заразным для окружающих. С 14 дней он сокращается у привитых до трёх-четырёх дней.

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