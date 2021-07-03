В России 3 июля 2021 выявлено 24 439 случаев заражения коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 585 799 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зарегистрировано 24 439 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за всё время пандемии достигло 5,58 миллиона случаев.

Сегодня, 3 июля 2021, новые заражённые выявлены во всех 85 регионах России. Доля тех, кто переносил заболевание без симптомов, составила 12,8%.

За сутки полностью выздоровели и выписались после лечения от коронавируса 17 899 человек. Скончались 697 человек.

Регионами с наибольшим числом заражений стала Москва, где выявили 7 446 больных коронавирусом, Московская область с 2 596 заражёнными и Санкт-Петербург. Там за сутки коронавирусом заразились 1 733 человека.

С момента начала пандемии коронавируса от заражения скончались 137 262 человек, а выздоровели 5,05 миллиона пациентов.

Ранее сайт KP.ru публиковал объяснение иммунолога, чем отличается течение коронавируса у вакцинированных и непривитых от COVID-19.