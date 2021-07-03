Глава Союза виноделов назвал шантажом решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию являются шантажом. Об этом в субботу, 3 июля, заявил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Накануне Moet Hennessy приостанавливает отгрузки шампанских вин из-за поправок к закону о государственном регулировании оборота алкоголя. Данный документ исключает понятие «шампанское», позволяя использовать его лишь в отношении напитка, произведенного в России. Представители Moet Hennessy заявили, что это обязывает их переименовать продукцию в «игристое вино», но не подтвердили, что готовы пойти на такие изменения.

- Это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. В нашей стране шампанское поставляют еще два десятка других производителей, никто из них не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Потребители в России без игристого вина не останутся, - отметил Леонид Попович в интервью РИА Новости.

Он отметил, что, вероятнее всего, Moet Hennessy опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в РФ. По словам главы Союза виноделов, компании надо лишь ответить на вопрос: соответствует ли их продукция российскому стандарту или нет. При этом Леонид Попович подчеркнул, что слово «шампанское» на этикетке никто не запрещает.