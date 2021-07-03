Вирусологи заявили, что «Спутник V» не воздействует на геном человека Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не могут размножаться в человеческом организме. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

- Даже «дикий» аденовирус, попадая в ядро наших клеток, присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК и геномом в целом не взаимодействует, никуда не встраивается, - подчеркнул вирусолог в интервью изданию Ura.ru.

Он отметил, что аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров, поэтому в клетках человеческого организма он остается всего лишь на протяжении двух недель после вакцинации.

С мнением Алексея Аграновского согласился его коллега, доктор биологических наук Сергей Нетесов. Эксперт добавил, что у аденовирусов, на основе которых создан российский препарат «Спутник V», специально убрали часть генома.

Как писал сайт kp.ru, ранее в НМИЦ эндокринологии Минздрава России сообщили также, что вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного влияния на мужскую репродуктивную систему.