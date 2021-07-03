Собянин: Вакцинация в Москве набрала хорошие обороты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация в российской столице набрала хорошие обороты: общее число привитых от коронавирусной инфекции жителей Москвы уже превысило 2,7 миллиона. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил московский мэр Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, каждый день в городе вакцинацию от коронавируса проходят около 60-70 тысяч человек.

- Вакцинация от коронавируса набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Хотя бы одну прививку уже сделали более 2,7 миллиона человек. Мы намерены наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации сотрудников из других стран, - написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что пропускная способность прививочных пунктов для иностранных граждан в скором времени дни будет увеличена до 20 тысяч человек в день. Политик также поблагодарил жителей города за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Сергей Собянин говорил, что вместо локдауна кардинальным решением проблемы с эпидемией коронавирусной инфекции в России может стать только быстрая масштабная вакцинация жителей страны.