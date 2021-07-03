Стратегия нацбезопасности: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

Производство отечественных вакцин – один из способов достижения экономической безопасности России. Об этом говорится в обновленной российской стратегии национальной безопасности, которую утвердил глава государства Владимир Путин.

- Достижение целей обеспечения экономической безопасности России осуществляется путем решения следующих задач: …, создание и производство вакцин против актуальных в настоящее время инфекционных заболеваний, - говорится в тексте стратегии.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российский президент Владимир Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности государства. В документе говорится, что одними из национальных интересов и стратегических приоритетов нашей страны является поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безопасности, а также укрепление правовых основ межгосударственных отношений.