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Экономика3 июля 2021 17:51

Стратегия нацбезопасности: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность РФ

Производство отечественных вакцин названо одним из способов достижения безопасности страны
Ксения АНУФРИЕВА
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Стратегия нацбезопасности: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность РФ

Стратегия нацбезопасности: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Производство отечественных вакцин – один из способов достижения экономической безопасности России. Об этом говорится в обновленной российской стратегии национальной безопасности, которую утвердил глава государства Владимир Путин.

- Достижение целей обеспечения экономической безопасности России осуществляется путем решения следующих задач: …, создание и производство вакцин против актуальных в настоящее время инфекционных заболеваний, - говорится в тексте стратегии.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российский президент Владимир Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности государства. В документе говорится, что одними из национальных интересов и стратегических приоритетов нашей страны является поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безопасности, а также укрепление правовых основ межгосударственных отношений.