Доктор Мясников посоветовал не измерять давление после физических нагрузок и в спешке Фото: Евгения ГУСЕВА

Известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников посоветовал не измерять давление после физических нагрузок и в спешке. Об этом врач сказал в субботу, 3 июля, в эфире телевизионного канала «Россия 1».

Медик отметил, что для правильного проведения процедуры измерения давления важна также поза, в которой находится человек.

- Наспех делать это нельзя. Необходимо после физических нагрузок несколько минут спокойно посидеть. Измерять давление нужно, облокотившись на спинку и не перекрещивая ноги, поскольку это может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба. Для более точного измерения необходимо проверить давление и на левой, и на правой руке, - рассказал Александр Мясников.

Как писал сайт Kp.ru, ранее доктор Мясников сообщил, что есть лишь одно абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавирусной инфекции - анафилактический шок при введении первого компонента препараты.