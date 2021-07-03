Шесть человек погибли при крушении самолета на Гаити Фото: REUTERS

По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Гаити. Трагедия произошла сегодня к югу от столицы республики - города Порт-о-Пренса. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает Agence France-Presse.

По информации издания, на борту потерпевшего крушение воздушного судна находили шесть человек, в результате происшествия никто из них не выжил. Среди погибших – двое граждан соседней Доминиканской Республики.

В настоящее время местные власти ведут расследование причин инцидента и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне шесть человек погибли и еще восемь получили различные травмы в результате крушения парома около берегов острова Бали на территории Индонезии. Всего на борту судна находились 41 пассажир и 15 членов экипажа