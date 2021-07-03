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В мире3 июля 2021 21:28

Шесть человек погибли при крушении самолета на Гаити

Легкомоторный самолет упал к югу от Порт-о-Пренса
Ксения АНУФРИЕВА
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Шесть человек погибли при крушении самолета на Гаити

Шесть человек погибли при крушении самолета на Гаити

Фото: REUTERS

По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Гаити. Трагедия произошла сегодня к югу от столицы республики - города Порт-о-Пренса. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает Agence France-Presse.

По информации издания, на борту потерпевшего крушение воздушного судна находили шесть человек, в результате происшествия никто из них не выжил. Среди погибших – двое граждан соседней Доминиканской Республики.

В настоящее время местные власти ведут расследование причин инцидента и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне шесть человек погибли и еще восемь получили различные травмы в результате крушения парома около берегов острова Бали на территории Индонезии. Всего на борту судна находились 41 пассажир и 15 членов экипажа