Бабушка сестер Хачатурян умерла из-за коронавируса. Фото: кадр из видео, телепередача "На самом деле"

Бабушка сестер Хачатурян - 63-летняя Лариса Тодика – умерла из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает сайт mk.ru.

Лариса Тодика попала в больницу в Коммунарке в начале июня текущего года, тесты подтвердили, что женщина заражена коронавирусной инфекцией. Более двух недель врачи пытались спасти ей жизнь, однако 28 июня бабушка сестер Хачатурян скончалась. Женщину похоронили в минувшую пятницу, 2 июля.

Лариса Тодика — мать Аурелии, бывшей супруги Михаила Хачатуряна, и родная бабушка его трех дочерей.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года другая бабашка сестер Лидия Хачатурян умерла на 82-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности.

Напомним, сестер Хачатурян обвиняют в убийстве своего отца, тело которого нашли два года назад в подъезде многоэтажки на Алтуфьевском шоссе с ножевыми ранениями. Девушки признались в убийстве, но рассказали также, что в течение долгих лет отец бил их и домогался. Сестрам вменяется убийство группой лиц по предварительному сговору. Суд пока не приступил к рассмотрению дела по существу.