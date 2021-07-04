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Политика4 июля 2021 0:52

Киев не включил в перечень коренных народов проживающих на Украине гагаузов

Об этом заявил глава Ассоциации гагаузских обществ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло заявил, что при составлении перечня коренных народов страны киевские власти «забыли» включить в него проживающих на территории Незалежной гагаузов.

«Гагаузы — это тоже коренной народ. Мы живем здесь уже более двухсот пятидесяти лет. И полностью подпадаем под определение коренного народа Украины», - сказал он в беседе с изданием «Страна.ua».

Юрий Димчогло отметил, что украинским депутатам были предложены поправки, в которых учитывается этот народ, однако их не учли, потому что, по его словам, «закон принимали очень быстро».

Он добавил, что на сегодняшний день в школах в гагаузских районах преподают национальный язык с первого по одиннадцатый класс, «но если поправки не внесут, то гагаузский язык будут преподавать только с первого по четвертый».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 1 июля, Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых «забыли» включить русских.