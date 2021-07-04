Посольство России в США проверяет сообщения об избиении россиянина в американской тюрьме

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Вашингтоне проверяет сообщения об избиении нашего соотечественника в американской тюрьме. Об этом рассказал глава российской дипломатической миссии в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«К нам поступают разные данные о том, как обращаются с нашими россиянами. Недавно одного избили, порвали щеку, ему выбили зубы», - сказал дипломат в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Анатолий Антонов также сообщил, что российская сторона направила запрос по этому поводу в госдепартамент США. По его словам, «это полное безобразие: где же соблюдение элементарных норм» или «просто человечности».

«Мы потребовали от госдепартамента навести порядок в этих тюрьмах, чтобы россияне, если уж они туда попали, чтобы к ним было человеческое отношение. Этого мы не ощущаем», - добавил посол России в Вашингтоне.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Анатолий Антонов рассказал, что провел несколько встреч в Белом доме и госдепе, однако пока далеко не все запросы посольства были удовлетворены. Он также отметил, что кардинальных подвижек в российско-американских отношениях после саммита в Женеве еще нет, но с момента встречи президентов двух стран прошло слишком мало времени.