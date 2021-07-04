Медики рассказали, как проявляется индийский штамм коронавируса

В последнее время в больницах снова увеличилось число пациентов с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди симптомов «индийского» коронавируса, который получил название «Дельта», специалисты отмечают расстройство желудочно-кишечного тракта – диарею, боль в животе, рвоту. В остальном же проявления этой разновидности COVID-19 схожи с признаками изначального «уханьского» варианта.

«Для ковида, который сейчас напал, штамма «Дельта», характерен так называемый «желудочный синдром» или «желудочный ковид». Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос», - рассказал российский врач-иммунолог Владимир Болибок.

Его коллега, вирусолог Виктор Ларичев уточнил, что у пациентов, которые заразились «индийским» штаммом коронавируса, наблюдаются все проявления болезни, что и у инфицированных «уханьским».

«Симптомы остались те же. При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура – это как было, так и осталось», - приводит слова эксперта ТАСС.

Напомним, ранее врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал сайту kp.ru, чем опасен мутировавший вирус и нужна ли дополнительная вакцинация для защиты от индийского штамма.

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