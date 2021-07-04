Президент "Мираторга" рассказал, как добиться высоких зарплат в России

Виктор Линник рассказал, как добиться высоких зарплат в России Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава "Мираторга" Виктор Линник считает, что ограничение квот на ввоз трудовых мигрантов приведет к повышению заработных плат россиян.

- Ограничивать квоты на ввоз трудовых мигрантов. <…> Это позволит повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук, — приводит слова Линника РБК.

Бизнесмен считает, что квоты следует сократить в три-четыре раза. Он добавил, что сейчас мигранты работают за такие деньги, на которые россияне "просто не выживут". Ограничение квоты же повысит зарплаты и вернет интерес россиян к рабочим специальностям.

Ранее Росстат опубликовал оперативный доклад с данными реальных заработных плат в России. Так, в апреле текущего этого года этот показатель ускорился до отметки в 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте. Также отмечается, что сумма среднемесячной зарплаты работников организаций в апреле 2021 года составила 56 614 рублей, что по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8%.