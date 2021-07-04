Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане: пилоты выжили

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане Фото: Иван МАКЕЕВ

Обрабатывающий поля самолет Ан-2 потерпел крушение рядом с казахстанским городом Кызылорды. Два пилота, находившиеся на борту, живы.

- 4 июля около 07:00 в 12 км от села Караултобе города Кызылорды при обработке рисовых полей упал самолет Ан-2. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке самолет упал на поле, — говорится в сообщении МЧС страны.

Также сообщается, что на борту самолета находились два пилота 1954 и 1967 годов рождения. Оба госпитализированы, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Ранее по меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Гаити. Трагедия произошла сегодня к югу от столицы республики - города Порт-о-Пренса. Среди погибших – двое граждан соседней Доминиканской Республики. В настоящее время местные власти ведут расследование причин инцидента и устанавливают все обстоятельства случившегося.