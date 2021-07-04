В Гидрометцентре назвали "фантастически" теплым море в Анапе и Туапсе

Гидрометцентр рассказал, на сколько прогрелась вода на курортах России Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каких показателей достигла температура воды на российских курортах.

- В Черном море температура воды просто фантастическая, замечательная. <...> В Анапе и Геленджике - 27 градусов, в Туапсе - 29 градусов, — цитирует специалиста ТАСС.

Вильфанд также сообщил, что в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Сочи вода прогревается до 26 градусов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что россияне меняют путевки на отечественные курорты в пользу Турции. О заявках на переносы туров сообщил один из российских операторов, уточнив, что сделать "перебронь" обратно с России на Турцию проблематично и "зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера".