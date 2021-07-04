Александр Мясников развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф об антитело-зависимом усилении инфекции после вакцинации от коронавируса.

Он пояснил, что явление представляет собой "парадоксальное усиление инфекции" после вакцинации. Мясников рассказал, что ученые действительно столкнулись с таким феноменом при проведении экспериментов над грызунами, когда в 2002 году мир столкнулся с вирусной пневмонией.

- Сегодня, при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции, — написал специалист у себя в Telegram.

Ранее Александр Мясников рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. По словам специалиста, существует лишь одно абсолютное противопоказание – анафилактический шок при введении первого компонента вакцины.Мясников отметил, что вакцинацию обязательно нужно проходить людям из группы риска, то есть пожилым людям с хроническими заболеваниями.