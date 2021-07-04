Зеленский рассказал, что Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна вскоре получит беспилотники турецкого производства Bayraktar.

- Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. мы ожидаем уже вскоре получить современные и эффективные беспилотные летальные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турецкой Республике, — сообщил Зеленский на мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

В 2019 году в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что украинская и турецкая сторона создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Уже известно, что одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения, который сможет развивать значительную крейсерскую скорость, а также наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.