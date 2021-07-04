Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос

Rосмонавты из Китая впервые за 13 лет вышли в открытый космос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Космонавты китайской орбитальной станции Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в открытый космос, чтобы осуществить внекорабельную деятельность. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В модуле "Тяньхэ" находятся три космонавта. Двое из них вышли в открытый космос. Командир экипажа Не Хайшэн был занят вспомогательными работами внутри станции.

Отмечается, что это первый выход китайских космонавтов в открытый космос с 2008 года.

29 апреля 2021 года Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" запустил на орбиту базовый модуль "Тяньхэ" национальной космической станции. Запуск состоялся в 11:23 по местному времени (06:23 по московскому) с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Через восемь минут модуль вышел на заданную орбиту. Китай планирует после выведения базового модуля "Тяньхэ" в космос запустить корабль "Тяньчжоу-2", а затем - пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами (космонавтами).