Работники театра "Ромэн" предложили присвоить ему имя Николая Сличенко

Коллектив театра "Ромэн" предложил присвоить ему имя Николая Сличенко Фото: Алена НЕЧАЕВА

Заместитель худрука театра "Ромэн", народный артист России Николай Сергиенко рассказал, что коллектив театра предлагает присвоить ему имя художественного руководителя, народного артиста СССР Николая Сличенко.

- Я уверен, что актеры нашего театра соберутся и в память о нем будут творить и жить дальше. Театр "Ромэн" будет жить дальше. У коллектива театра есть предложение департаменту культуры (Москвы): назвать цыганский театр "Ромэн" именем Николая Сличенко, — сказал он во время прощания с артистом.

Сергиенко добавил, что смерть Сличенко является горем для всего цыганского народа и России. Сличенко является достоянием РФ, считает Сергиенко.

Напомним, 2 июля умер Николай Сличенко, народный артист СССР и художественный руководитель театра "Ромэн". Его не стало сегодня на 87-м году жизни. Николай Сличенко родился в Белгороде в 1934 году. В 1951-м он был принят в первый и единственный в мире цыганский театр "Ромэн", а спустя несколько лет занял в нем должность художественного руководителя.