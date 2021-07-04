Жена Петра Мамонова опровергла информацию о его смерти

Жена Петра Мамонова опровергла слухи о его смерти Фото: Евгения ГУСЕВА

Жена музыканта Петра Мамонова Ольга опровергла информацию в социальных сетях о смерти мужа.

- Я позвонила в Коммунарку. Мне сказали: "Если что-то случится, мы в первую очередь вам позвоним, и позвонит сам доктор". Говорят: "Выключите вы эти соцсети". Я сейчас свою невестку напрягла, чтобы она почаще проверяла Facebook и вытирала всякую мерзопакостность, — приводит слова супруги артиста РБК.

Ольга добавила, что Мамонов находится в тяжелом состоянии и уже четвертые сутки находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

1 июля 2021, как сообщал сайт KP.ru, стало известно, что основатель группы "Звуки Му" и известный актер Пётр Мамонов госпитализирован с коронавирусом и остаётся в реанимации. Правое легкое 70-летнего артиста поражено на 60%, а левое - на 70%. Насыщение крови кислородом составляет 92%. Мамонова обезболивают морфием.