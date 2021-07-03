Пётр Мамонов остаётся под ИВЛ в крайне тяжёлом состоянии

Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Музыкант и актёр Пётр Мамонов остается под аппаратом искусственной вентиляции лёгких, сообщила его супруга Ольга Мамонова.

Она также заявила, что состояние Петра Мамонова оценивается как крайне тяжёлое.

- Легкие под ИВЛ, состояние крайне тяжелое, седьмые сутки он там, вторые сутки на ИВЛ, - передаёт РИА Новости слова Ольги Мамоновой.

1 июля 2021, как сообщал сайт KP.ru, стало известно, что основатель группы "Звуки Му" и известный актёр Пётр Мамонов госпитализирован с коронавирусом и остаётся в реанимации.

KP.ru также сообщал, что правое лёгкое 70-летнего артиста поражено на 60%, а левое - на 70%. Насыщение крови кислородом составляет 92%. Мамонова обезболивают морфием.

Напомним, в 25 лет Пётр Мамонов пережил клиническую смерть после ранения ножом в драке. 40 дней он провёл в коме.