Прощание с Николаем Сличенко прошло в театре «Ромэн»

Церемония прощания с Николаем Сличенко прошла в театре «Ромэн» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом СССР Николаем Сличенко. Проститься с режиссером в театр «Ромэн» пришли коллеги и поклонники артиста.

В холле театра, художественным руководителем которого был Сличенко, развесили портреты актера, в зале играли цыганские романсы в исполнении режиссера. Прощание с артистом проходило на сцене театра, в церемонии участвовали эстрадный певец Бедрос Киркоров, а также актеры «Ромэна» Моисей Оглу, Николай Сергиенко, Артур Богданов, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, «главный цыган СССР» Николай Сличенко скончался 2 июля на 87-м году жизни. Причиной смерти артиста стало заболевание легких, не связанное с коронавирусом. Похороны народного артиста Советского Союза состоятся на Троекуровском кладбище.