Федерация мигрантов раскритиковала предложение главы «Мираторга» ограничить квоты на ввоз трудовой силы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президента федерации мигрантов России Вадима Коженова возмутили слова главы «Мираторга» Виктора Линника, предложившего ограничить квоты на ввоз трудовых мигрантов с целью повышения зарплат россиян.

Как сказал Коженов в эфире радиостанции «Говорит Москва», президент «Мираторга» не имеет представления о системе трудоустройства мигрантов. По словам главы федерации, 99% мигрантов приезжают в Россию из СНГ, поэтому никаких квот им не требуется.

«Что он собрался сокращать, вообще непонятно. У нас есть квотирование только для визовиков – их приезжает где-то 1% от всех мигрантов. Ну, если он хочет сократить 1% – это ни о чем», – заявил Коженов.

Кроме того, президент федерации мигрантов отметил, что приезжие зарабатывают больше россиян, поскольку им необходимо отправлять деньги домой. Как сообщил Коженов, зарплаты мигрантов сейчас весьма высокие, особенно у тех, кто хорошо работает.

Как писал сайт kp.ru, глава «Мираторга» Виктор Линник заявил, что ограничение квот на ввоз трудовых мигрантов приведет к повышению заработных плат россиян. По его мнению, такое решение позволит повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость труда.