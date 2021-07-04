Число погибших при крушении самолета на Филиппинах возросло до 45 Фото: REUTERS

На месте крушения военного самолета ВВС Филиппин на острове Холо обнаружили 45 тел, сообщило Министерство национальной обороны страны.

В результате поисково-спасательной операции были найдены 42 тела военнослужащих и три гражданских. Живыми на месте крушения обнаружены 49 военных, передает CNN.

Сообщается, что пять человек среди военнослужащих до сих пор числятся пропавшими без вести. Четверо гражданских были госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается.

По свидетельствам очевидцев, несколько солдат выпрыгнули из самолета до его крушения, пытаясь спастись от неизбежного взрыва.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 4 июля, на юге Филиппин разбился военно-транспортный самолет C-130 с 85 людьми на борту. Авиасудно потерпело крушение при попытке сесть на остров Холо – самолету не удалось приземлиться на взлетно посадочную полосу. После крушения он загорелся.