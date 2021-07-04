В Конгрессе США заявили об отсталости украинской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина столкнулась с проблемами в осуществлении военной реформы, обусловленными технической отсталостью армии, следует из отчета Конгресса Соединенных Штатов.

По мнению аналитиков американского парламента, Украина до сих пор широко использует технику, оставшуюся от СССР и нуждающуюся в существенном ремонте. В Конгрессе отметили, что, несмотря на модернизацию бронетехники и артиллерийского вооружения, большинство образцов – это доработанные версии советских систем, передает RT.

Также в отчете говорится, что у Киева есть проблемы с формированием профессионального младшего командного состава из-за низких зарплат, отсутствия возможностей для образования и дефицитом жилья. В связи с этим украинской армии грозит высокая текучка кадров.

Военный конфликт в Донбассе также ударил по обороноспособности Украины, нанеся большие потери ВВС страны, сказано в отчете. Как отметили в Конгрессе, большинство из образцов украинской воздушной техники и систем ПВО уже более 30 лет. Кроме того, сообщается, что после присоединения Крыма к России военно-морской флот лишился 70% кораблей и военных офицеров.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за военную помощь Украине и поставки Киеву летального оружия.

Сайт kp.ru писал, что Украина хочет приобрести систему противоракетной обороны схожую с израильским «Железным куполом».