Украина хочет накрыться "Железным куполом"

В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы с вооружениями - старое (еще советское) постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств Фото: EAST NEWS

Минобороны Украины захотело приобрести систему противоракетной обороны схожую с израильским "Железным куполом". Об этом сообщило агентство "Укринформ". Глава военного ведомства незалежной Андрей Таран объяснил эту инициативу последними событиями в Израиле:

"Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", — сказал он.

В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы с вооружениями - старое (еще советское) постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанную иностранную боевую технику или получает оружие "прошлого века" от стран НАТО.

В прошлом году, например, береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных еще в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок, которые оказались... без весел.

Много радостного шума в украинской армии было и после того как США передали ей противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Мало того, что они принадлежали к "древнему" поколению: которое американцы сняли с вооружения, так еще оказалось, что эта боевая техника бракованная. Ну а что касается хваленого израильского "Железного купола", то он оказался "дырявым", - эта система противоракетной обороны перехватывает лишь треть палестинских ракет и снарядов.

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