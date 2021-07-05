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Политика5 июля 2021 0:43

Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России "вернуть земли"

Он выступил против ратификации пограничного договора с российской стороной
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть часть территории. Об этом он заявил во время выступления на съезде Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

В своей речи он также в очередной раз выступил против ратификации пограничного договора с РФ. По мнению Пыллуааса, Тартуский мирный договор, который был заключен еще в 1920 году, как и указанная в нем госграница, все еще действуют.

- Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой, - заявил Пыллуаас.