В Азербайджане начали расследование после сообщений о взрыве в Каспийском море. ФОто: скрин видео

В Азербайджана специалисты МЧС в ночь на понедельник, 5 июля, начали расследование в связи с появившимися сообщениями в соцсетях и СМИ о якобы произошедшем взрыве и пожаре в Каспийском море. Об этом заявили в пресс-службы ведомства.

- В МЧС не поступало информации о каких-либо ЧП на нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах в море. Тем не менее в настоящее время совместно со специалистами соответствующих структур проводится расследование в связи с пожаром, запечатленным на видеокадрах, - уточнили в министерстве.

В свою очередь пресс-служба Каспийского морского пароходства Азербайджана сообщила, что на принадлежащих флоту пароходства судах взрывов не происходило.

Ранее Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заявила, что на ее морских платформах на Каспии аварий не происходило. Так компания ответила на появившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о якобы произошедшем ЧП. Очевидцы предполагали, что взрыв произошел на одной из морских платформ.