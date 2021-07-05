Врачи успешно прооперировали Папу Римского Фото: REUTERS

84-летний глава католической церкви Папа Римский Франциск успешно перенес хирургическую операцию. Об этом сообщили в пресс-службе печати Святого престола.

Вмешательство врачей было плановым, врачи провели операцию в связи с дивертикулярной болезнью сигмовидной ободочной кишки. Вмешательство проводилось под общей анестезией.

Как писал сайт kp.ru, Папе Римскому Франциску должны были провести плановую операцию на кишечнике в клинике имени А. Джемели в Риме.

В начале зимы 2021 медики рекомендовали главе Римской католический церкви сесть на диету, чтобы облегчить боли в спине. Тогда было известно, что настоятель Святого престола давно страдает от ишиаса (воспаления седалищного нерва), который дает беспокоит понтифика постоянными болями в спине. Одно время из-за обострения болезни он был даже вынужден пропускать важные мессы.