Специалист перечислил основные признаки прослушки телефона Фото: Shutterstock

Директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов предупредил россиян о рисках прослушки телефонных разговоров. Специалист перечислил несколько наиболее очевидных признаках, которые могут указывать, что телефону подключена третья сторона.

Прежде всего, когда во время разговора возникают помехи, стоит обратить внимание на расход заряда телефона.

- Первый и главный признак - это повышенный расход батареи. В случае, если раньше это был универсальный сигнал о прослушке, то сейчас на фоне множества приложений, работающих в фоновом режиме, нужно обращать внимание на быстрый расход батареи именно при совершении определенных действий, например, разговора по телефону или переписки в мессенджере, - рассказал эксперт.

При этом Мясоедов констатировал, что существуют определённые программы, которыми пользуются киберпреступники. С каждым годом такие средства получения информации становятся умнее, а некоторые даже включаются только в определённые моменты. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

Ранее сайт kp.ru писал, что лучше всего не открывать ссылки или приложения из писем и мессенджеров, а также не устанавливать приложения и программы от неизвестных источников. Кроме этого, по мнению экспертов, не нужно вводить цифровые коды, которые не понимаете. В противном случае, это прямой путь к тому, что вас обманут, украдут либо данные, либо деньги.