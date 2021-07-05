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Здоровье5 июля 2021 6:08

Мантуров выступил за обязательную вакцинацию в промышленности

По его мнению, от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые министерство отвечает
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию граждан в области промышленности.

- Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем, - объяснил свою позицию глава ведомства в беседе с ТАСС.

По его словам, пока прививки от коронавируса сделали всего около четверти работников отраслей под кураторством ведомства. В скором времени, больше половины сотрудников привьются от covid-19, уточнил министр.