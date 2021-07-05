Производство водородных автомобилей в России начнется в 2024 году Фото: REUTERS

В России производство автомобилей, которые работают на водороде, начнется примерно в 2024 году, а выпуск электромобилей начнется еще раньше этого срока. Об этом в понедельник, 5 июля, заявил глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

- Полагаю, что примерно сроки аналогичные, это 2024 год. Но надо понимать, что до определенного момента их производство не будет массовым. Что касается электромобилей, то это произойдет даже раньше. В 2024 году в России также начнется выпуск автобусов на водороде, - сообщил министерств в интервью агентству ТАСС.

На сегодняшний день в РФ представлен один автомобиль, работающий на водороде, - разработанный НАМИ Aurus. Пока что это только лабораторный образец, его серийный выпуск возможен лишь в долгосрочной перспективе. На поддержку разработок по компонентам для транспорта с низким углеродным следом, то есть транспорта водородного и электрического, Минпромторг планирует в 2021 году выделить около миллиарда рублей.

Как писал сайт kp.ru, накануне спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс заявил, что Россия в дальнейшем сможет сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода.