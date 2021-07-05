Роспотребнадзор: ущерб экономике РФ от коронавируса в 2020 году составил почти триллион рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ущерб российской экономике от пандемии коронавирусной инфекции в минувшем 2020 году составил почти один триллион рублей. Об этом в понедельник, 5 июля, следует из доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

- Без учета потерь непроизведенного ВНП вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике России от нового коронавируса в прошлом году в стоимостных показателях составил более 997 миллиардов рублей. Это в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней в стране, - говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

За 2020 год только прямые затраты на лечение зараженных в российских стационарах составили примерно 183 миллиарда рублей, затраты на тестирование на инфекцию - 108 миллиардов рублей. Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с пандемией и поддержку населения составили не менее 515 миллиардов рублей.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что экономика страны, несмотря на все сложности, выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.