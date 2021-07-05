Депутат Госдумы призвала вернуться к советской системе регулирования цен Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутат российской Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя призвала вернуться к советской системе «по ключевым государственным позициям», в частности по регулированию цен.

Накануне глава «Мираторга» Виктор Линник сказал, что жесткое регулирование цен лишает производителей стимула для модернизации производства и привел аналогию с системой, которая действовала в СССР.

- Я считаю необходимым вернуться к советской системе регулирования цен и по другим очень важным ключевым государственным позициям. В вопросе ценообразования следует изучить торговые надбавки ритейлеров и производителей и, так сказать, обуздать их аппетиты, - отметила Вера Ганзя в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, при попытке регулировать цены бизнес или придерживает товары, или перепрофилируется и ищет более перспективные рынки сбыта за границей. При этом в советское время цены при их регулировании не росли, а снижались.

Парламентарий также назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости и подчеркнула, что предприниматели должны «научиться самостоятельно сдерживать свои собственные аппетиты».