Евгений Тишковец пообещал погоду «миллион на миллион» в Центральной России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе в центральной части России будет погода «миллион на миллион»: в столичном регионе и центре страны ожидается ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого. Об этом сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, температура поднимется на пять-семь градусов выше нормальных для начала июля значений.

- В центральной России предстоящая неделя пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, поэтому жителей центральных регионов ждет погода на авиационном языке – «миллион на миллион». Начало недели у нас стартует в условиях солнечной погоды с дневной температурой 22-27 градусов в Центральной России, в том числе в Москве. К середине недели уже потеплеет до 25-30 градусов, - рассказал Евгений Тишковец.

Специалисты отметил, что к грядущим выходным температура днем в столичном регионе может достигнуть 28-33 градусов тепла.

При этом, по словам Евгения Тишковца, лето 2021 года едва ли можно считать рекордным по температура: по долгосрочным прогнозам температура в среднем будет превышать норму всего лишь на 0,5 градуса.