В Москве стартовало исследование вакцины "Спутник V" для подростков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 5 июля, в Москве началось исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня заместитель мэра Москвы рассказала, что в начале июля текущего года начнется исследование вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она пояснила, что, как и ранее в исследовании для граждан старше 18 лет, все будет проходить в три фазы – «по уже отработанной технологии». По ее словам, первая и вторая фазы исследования будут проходить на базе двух ведущих детских больниц столицы - Морозовской детской больницы и детской больницы им. З. А. Башляевой, а третья фаза пройдет в детских поликлиниках города Москвы.

Сегодня, 5 июля, Ракова уточнила, что вакцинация для подростков будет проводиться в меньшей дозировке. Исследование продлится год. В течение всего периода участники исследования будут под постоянным наблюдением врачей.