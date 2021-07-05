ФСБ предотвратила серию терактов в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила серию терактов в России. В ходе операций двое террористов были задержаны и шестеро ликвидированы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"* на территории России», - говорится в заявлении в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что два теракта было предотвращено в Москве, оба подозреваемых задержаны. Теракты также предотвратили в Кабардино-Балкарии и Астраханской области.

Как передает ТАСС, в спецслужбе сообщили, что у преступников обнаружили и изъяли автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, гранаты, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Кроме того, у них нашли религиозно-экстремистскую литературу.

Напомним, накануне ФСБ предотвратила теракты в людных местах в Москве, а также в Астраханской области. В ходе операции один из террористов был задержан, второй ликвидирован.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) – запрещенная в России террористическая группировка