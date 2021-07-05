Причина смерти Владимира Меньшова: режиссер умер от последствий коронавируса Фото: Борис КУДРЯВОВ

Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции. Причину смерти Владимира Меньшова в понедельник, 5 июля, сообщили на официальном сайте «Мосфильма».

- Сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции на 82-м году. Коллектив «Мосфильма» выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Мы скорбим вместе с вами, - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с кинорежиссером будет сообщено дополнительно.

О том, что Владимир Меньшов заразился коронавирусной инфекцией, стало известно 26 июня, однако сообщалось, что заболевание протекает в легкой форме.

Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Советского Союза, премии Американской киноакадемии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Режиссер также был удостоен Государственной премии РСФСР имени Крупской.

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