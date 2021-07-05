Генконсульство РФ в Афганистане временно приостановило работу Фото: Александр КОЦ

Генконсульство России в афганском городе Мазари-Шарифе временно приостановило работу из-за обострения обстановки на севере Афганистана. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов, отметив, что работу прекратили многие диппредставительства.

«Да, многие консульства прекратили временно свою работу до прояснения обстановки», - заявил дипломат.

Кабулов сообщил, что Россия будет оказывать помощь в обеспечении безопасности границы Таджикистана с Афганистаном в плановом режиме.

Как писал сайт kp.ru, сообщалось, что обстановка в нескольких афганских селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном, осложнилась в минувшую субботу, 3 июня. Боевики захватили несколько районов и пограничную комендатуру «Овез» в уезде Хохон. В тот же день стало известно о том, что американская авиабаза Баграм в Афганистане была разграблена сразу после того, как военные США покинули территорию.