В исследовании "Спутника V" примут участие 660 подростков в возрасте от 12 до 17 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В клинических исследованиях вакцины против коронавирусной «Спутник V» примут участие около 660 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ Лейла Намазова-Баранова.

«В исследовании примут участие 660 детей в возрасте 12-17 лет», - сказал специалист, уточнив, что исследования пройдут на базе Морозовской детской городской больницы и Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой.

Намазова-Баранова также заявила, что вакцинация подростков позволит снизить риск крайне-тяжелых и фатальных исходов при заболевании коронавирусной инфекции, уменьшить вероятность ухудшения здоровья после перенесенного заболевания. Как она отметила, этой же позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), где также сообщают, что детям в возрасте от 12 до 15 лет, подверженным высокому риску, может быть предложена данная вакцина наряду с другими приоритетными группами для вакцинации. Специалист также напомнила, что в США и Европейском союзе вакцинация подростков идет уже несколько месяцев.

«А формирование коллективного иммунитета, в том числе за счет вакцинации подростков и детей позволит взять под контроль новую коронавирусную инфекцию», - добавила она.

Напомним, сегодня, 5 июня, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о начале исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» среди подростков в Москве, уточнив что вакцинация будет проводиться в меньшей дозировке, а само исследование продлится год. В течение всего периода участники исследования будут под постоянным наблюдением врачей.