Зеленский назвал «Северный поток — 2» «оружием» против Украины и Европы Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский назвал проект трубопровода «Северный поток – 2» «оружием» против Украины и европейских стран. В понедельник, 5 июля, он призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску газопровода.

- В настоящее время самый большой вызов для нашего государства, и вы все знаете об этом, в энергетической сфере, - это строительство и запуск «Северного потока — 2». Введение его в эксплуатацию – это оружие против Украины и оружие против всей Европы в будущем, - заявил Владимир Зеленский, выступая на форуме «Украина 30. Международная политика».

Президент Украины призвал международных партнеров своей страны противодействовать запуску трубопровода и использовать для этого механизмы международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ.

Как писал сайт kp.ru, тем времени в американском Конгрессе одобрили поправку о приостановке санкций Соединенных Штатов в отношении проекта «Северный поток – 2».