В Конгрессе США приняли поправку о приостановке санкций против «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Конгрессе Соединенных Штатов одобрили поправку о приостановке санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».

Поправка была принята Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей и направлена на блокировку решения президента Джо Байдена заморозить санкции против газопровода. Она предложена членом Конгресса от штата Огайо Марси Капур.

Будет ли поправка одобрена обеими палатами американского Конгресса, пока неизвестно.

Напомним, Вашингтон отказался от санкций против оператора «Северного потока–2» в пользу национальных интересов США.

Как писал сайт kp.ru, госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что Штаты решили заморозить санкции против «Северного потока – 2», поскольку проект почти полностью реализован.

В начале июня 2021 года Блинкен заявил, что США считают завершение строительства трубопровода «свершившимся фактом», поэтому в настоящее время ведут с властями Германии переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта российской стороной природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины.