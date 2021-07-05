Собянин: первый укол вакцины от коронавируса в Москве сделали 3 млн человек

Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в Москве получили 3 миллиона человек. Такую статистику привел столичный мэр Сергей Собянин, отметив важность вакцинации.

«Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в 3 млн человек привитых первым компонентом», - заявил градоначальник в понедельник, 5 июля.

Собянин назвал это хорошим шагом в деле защиты от пандемии, а также заявил, что в 5 июля на площадке Гостиного двора в столице открывается крупнейший прививочный пункт в России. Его стандартная мощность - до 6 тысяч человек в сутки. По его словам, в случае необходимости время работы, а значит и пропускная способность пункта, будут увеличены.

Напомним, в минувшую субботу, 3 июля, Собянин заявил, что вакцинация в российской столице набрала хорошие оборотым, уточнив, что каждый день вакцинацию от коронавируса в Москве проходят около 60-70 тысяч человек.