Эпидемиолог назвал отличие обычной головной боли от «коронавирусной» Фото: Евгения ГУСЕВА

Головная боль стала наиболее часто встречающимся симптомом заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил профессор генетической эпидемиологии лондонского Королевского колледжа Тимоти Спектор.

По данным эпидемиолога, две трети заболевших коронавирусом жалуются на головную боль. При этом среди пациентов в возрасте старше 40 лет данный симптом заболевания встречается в половине случаев. Большинство пациентов при коронавирусе испытывают умеренную или сильную боль, которая значительно отличается от обычной головное боли.

Как правило, симптом проявляется на протяжении трех-пяти дней, а прием анальгетиков от него не спасает.

- «Коронавирусная» головная боль ощущается с обеих сторон головы. Чаще всего она является пульсирующей, острой или давящей. У 15 процентов зараженных при этом боли в голове - единственный симптом заражения коронавирусом, - отметил Тимоти Спектор в интервью изданию The Telegraph.

Напомним, ранее на радио «КП» врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что у индийского штамма коронавируса ничего особенного с точки зрения симптомов нет – он проявляется почти так же, как и обычный коронавирус. Эксперт отметил, что инфекция повреждает сосуды больного, именно поэтому одним из ее симптомов зачастую является головная боль.