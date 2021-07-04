Можно ли по симптомам определить индийский штамм коронавируса

Про коронавирус ещё далеко не все понятно, и при этом появляются новые «модификации» возбудителя болезни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Британский штамм, индийский, южноафриканский… Про коронавирус в принципе ещё далеко не все понятно, и при этом появляются новые «модификации». А вместе с ними - новые вопросы, слухи, мифы. Часть из них в эфире Радио "Комсомольская правда" развеял врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Один из актуальных вопросов - можно ли по симптомам определить, какой именно штамм коронавируса подхватил человек.

- В патологическом процессе есть три участника. Это микроорганизм, макроорганизм (наше тело) и окружающая среда в виде той среды. Симптоматику оценивает врач, а то, какая она будет, зависит и от микро- и макроорганизма, - объясняет Владислав Евгеньевич.

Все ветеринарные коронавирусы, а их известно больше тридцати, повреждают у животных не только легкие, но и кишечник. Где разовьется болезнь в первую очередь, зависит все-таки от пути передачи, проникновения вируса. Если его выпили или съели, значит, будет начинаться, наверное, с кишечника. И все равно все остальное будет – и кашель, и горло, и всё на свете. Если человек вдохнул вирус, начинается с насморка, кашля.

При этом все вирусные инфекции повреждают очень много сосудов. И от этого зависят остальные симптомы – головная боль, насморк, кашель, в горле непорядки. Коронавирус также повреждает кровь, он вышибает железо из гемоглобина, чем еще больше затрудняет транспортировку кислорода к органам и тканям.

А дальше клиника определяется бэкграундом человека, чем он болел до того, какой его рост, вес, обмен веществ и так далее. У индийского штамма ничего особенного с точки зрения симптомов нет. Да, у кого-то начинается расстройство кишечника. Это было и раньше.

- От наших радиослушателей поступает очень много вопросов о возможных осложнениях после вакцинации: кто будет нести ответственность, если после прививки я потеряю здоровье? Почему подписываем добровольное желание вакцинироваться, государство не берет на себя ответственность? А если через два года выяснится, что вакцина плохая?

- Во-первых, мы подписываем информированное добровольное согласие на любую медицинскую манипуляцию– выпить таблетку, сделать вакцину или кардиооперацию. Так устроен у нас закон об охране здоровья. Не подпишете – никто насильно делать вам ничего не будет.

Что касается ответственности государства. Конечно, она есть. Если посмотрите закон «Об охране здоровья и санэпидблагополучии населения», там есть специальные статьи, у Роспотребнадзора есть инструкции. И там написано, что считать осложнениями, какая компенсация, куда обращаться. Нужно обращаться по месту вакцинации и говорить, какие побочные эффекты и последствия есть. И обязательно посмотреть, чтобы зафиксировали ваше обращение. Поверьте, в этом заинтересованы сами производители вакцин, потому что это основа совершенствования.

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