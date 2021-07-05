Представители ЛГБТ-сообщества отменили "Марш достоинства" в Тбилиси после акций радикалов

В Тбилиси прошла акция радикалов Фото: REUTERS

Представители ЛГБТ-сообщества Грузии решили отменить запланированный на понедельник, 5 июля, «Марш достоинства» в Тбилиси после акций радикалов. Об этом заявили организаторы из неправительственной организации «Тбилиси прайд».

В организации заявили, что после акции радикалов у них нет ожиданий того, что Министерство внутренних дел странны «адекватно выполнит свои обязательства». «Так как мы видим, что полицейские не реагируют на факты насилия, происходящее перед их глазами, а огромная волна ненависти, за которой мы сейчас следим, поддерживается руководством и патриархией», - говорится в заявлении «Тбилиси прайда», которые сообщают, что «Марш достоинства» сегодня не состоится.

Представители ЛГБТ-сообщества указывают на то, что грузинское руководство не только не обеспечило их безопасность, но и активными действиями помешало использовать возможность собраний. Они также ссылаются на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который утром в понедельник, 5 июля, выступил против проведения «Марша достоинства», который, по его словам, может вызвать гражданское противостояние.

В Тбилиси в минувший четверг, 1 июля. Началась так называемая «Неделя достоинства», в ходе которой представители ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый «Марш достоинства» должен был состоятся в понедельник, 5 июля, в 17.00 мск, однако противники с самого утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели.