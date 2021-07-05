Протестующие против ЛГБТ-марша в Тбилиси напали на туриста Фото: REUTERS

На туриста напали протестующие против «Марш достоинства», которое в Тбилиси должны были провести представители ЛГБТ-сообщества Грузии. Об этом сообщил мэр грузинской столицы

Министерство внутренних дел Грузии подтверждает нападение на иностранца и заявляет, что подозреваемый задержан.

В Тбилиси в минувший четверг, 1 июля, началась так называемая «Неделя достоинства», в ходе которой представители ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый «Марш достоинства» должен был состояться в понедельник, 5 июля, однако, как писал сайт kp.ru, противники марша с самого утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Представители ЛГБТ-сообществ заявили об отмене мероприятия.

Сообщалось, что собравшиеся на проспекте напали на журналистов некоторых грузинских каналов, собиравших освещать предстоящий марш. Представителей СМИ закидали бутылками и камнями, обвиняя в пропаганде идей ЛГБТ-сообщества. В результате нападения пострадал оператор Первого канала Грузии Иван Твалиашвили, которого доставили в больницу. Остальным журналистам помогли эвакуироваться правоохранительные органы.